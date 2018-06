Stýská se mi po svobodě, přiznala dánská princezna Marie

„Stýská se mi po svobodě, ale užívám si ji, když jsem v zahraničí. Ve Francii, v New Yorku, nebo kdekoli jinde, kde mě lidi neznají,“ řekla princezna Marie pro magazín Costume.

Rodilá Pařížanka prý miluje, když se bez make-upu a oblečená jen v džínách a tričku může nikým nepoznaná procházet ulicemi.

Princezna v rozhovoru také přiznala, že ji v dětství poznamenal rozvod rodičů. Bylo jí 11 let a s matkou se odstěhovaly ze Švýcarska. Jako mladá se musela naučit postarat sama o sebe.

„Když mi bylo 13, nastoupila jsem do internátní školy, kde jsem žila čtyři roky. Rozvod mě zasáhl. Bylo lepší jít do internátní školy. Pokud se naučíte v mladém věku zvládnout věci sám, jste mnohem silnější a nezávislejší. Ale myslím, že jsem byla s realitou konfrontována příliš brzy, a ztratila jsem pocit bezpečí v rodině. V 17 letech jsem se pak rozhodla jít sama do Spojených států,“ přiznala.

Marie si v roce 2008 vzala dánského prince Joachima, který měl už za sebou rozvod. V roce 2005 se po deseti letech rozvedl s hraběnkou Alexandrou (50), s níž má dva syny. Patnáctiletý princ Nikolai a o tři roky mladší Felix žijí se svou matkou v Kodani. Královský pár pak má spolu pětiletého prince Henrika a dvouletou princeznu Athenu.

Princ Joachim je šestý v pořadí nástupnictví na dánský trůn. Je mladším bratrem korunního prince Frederika, jenž má za manželku Australanku Mary. Ta přiznala, že začátky v královské rodině byly pro ni také těžké a v Dánsku se cítila osaměle (více zde).