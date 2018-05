V elasťácích vypadáš pořád jako drsňák, dobírala si princezna manžela

Princezna Mary řeč začala chválou manžela, který je podle ní skvělým vůdcem i láskyplným otcem. „Jsem šťastná, že jsme se navzájem zamilovali nejen na okamžik, ale na celý život,“ řekla rozená Australanka, která dánského prince poznala v hospodě během olympiády v Sydney.

Když ho poprvé viděla v uniformě, kterou vyměnil za obvyklé šortky a triko, pomyslela si, že je totálně mimo jeho ligu. Nakonec se však v roce 2004 vzali a mají spolu čtyři děti.

Frederik je známý smyslem pro humor a žertuje pokaždé, když se ho v zahraničí číšník zeptá, jestli už dojedl. Dotaz v angličtině „Are you finished?“ totiž foneticky zní, jako by se ho zeptali, jestli je Fin („Are you Finish?“). Princ Frederik na to pokaždé odpovídá: „No, no, I’m Danish“, tedy že není Fin ale Dán.

Princezna vtipkovala také o velké Frederikově vášni, kterou je sport. Svého muže oslovila speciálním jménem „Mamil“. „Pro ty, kteří nevědí, Mamil je označení pro muže středního věku v elasťácích, který jezdí na drahém závodním kole v profesionálním dresu a kraťasech. Názory se liší, zda elasťáky a muži čtyřicátníci se hodí k sobě. Ale miláčku, ty v nich vypadáš pořád jako drsňák,“ řekla.

Královská rodina u příležitosti 50. narozenin korunního prince pořádala spoustu akcí. Představila mimo jiné sadu jeho nových portrétů, kromě obrazu i fotografií a známek.

Princezna Mary se také podílela na výrobě knihy, v níž se objeví rodinné fotky, z nichž jsou některé ze soukromých sbírek. Na publikaci spolupracovala se čtyřmi fotografy.