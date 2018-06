Danny DeVito spal s Douglasem

7:00 , aktualizováno 7:00

Hollywoodský herec Danny DeVito nedávno před novináři tajemně prohlásil: "Kdyby Catherine Zeta Jonesová věděla, co se dělo, když jsem spával na společné posteli s jejím dnešním manželem, zřejmě by si ho nikdy nevzala." Co tím vlastně myslel? Čtrnáct dní o tom nechal všechny spekulovat. Cože se to před mnoha lety mezi slavným "prckem" a jeho nejlepší kamarádem Michaelem Douglasem stalo?