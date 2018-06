VIDEO: Šinkorová je o 12 kilo lehčí, lekla se těhotenství bez vycpávky

"Dotočila jsem seriál Gympl, kde jsem hrála budoucí maminku dvojčat, a tam jsem to dovedla do takové dokonalosti, že mě ve třetím nebo čtvrtém měsíci nemuseli ani vycpávat a bříško hrálo to moje opravdové. A pak jsem se jednou viděla v zrcadle a od nového roku se do toho pustila," řekla na kameru iDNES.cz Daniela Šinkorová, která v mezičase změnila hned několik pracovních projektů.

K moderování VIP zpráv si totiž přibrala i dva muzikály.

"Momentálně zkouším Addams family, takže to je teď to dítě, které plodím, a je to moc příjemné, a pak budu v očekávání dalšího dvojčátka, na které se budu těšit stejně, a to je Mamma Mia!. Na konkurzu jsem dostala hlavní roli Donny, kterou ve filmu hraje Meryl Streepová. V Addams family navíc hraju Morticiu, která je úplně hubená, takže byl předpoklad, že se vejdu do jejího kostýmu," líčí Šinkorová.

Na hubnutí šla bez žádných drastických diet. Stačila úprava jídelníčku, pravidelné zkoušky v divadle a pozitivní myšlení.

"Mám obrovskou chuť k jídlu, tu jsem si musela v hlavě nějak upravit. Dobrým poznatkem je fakt, že když si člověk v hlavě nastaví pozitivní myšlení a řekne si, že ho baví jíst veškerou barevnou zeleninu, odpustí si přílohy a jí v pravidelných časech, tak to jde samo a baví mě to. Mám navíc víc síly a na svět se dívám s úsměvem," dodává.

"Od prosince mám dole asi 12 kilo, už se nevážím a jenom to kontroluju podle toho, jestli se vejdu do kalhot, které jsou o dvě velikosti menší," uzavírá Daniela Šinkorová.