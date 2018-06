Z padesátin mého muže byla nakonec naše svatba, přiznala Šinkorová

Zajímá mě především vaše skvěle utajená svatba. Všichni se chlubí a vy naopak jste s tím šla ven až za několik měsíců.

Chtěla jsem mít klid a svatba je pro mě jedna z nejzásadnějších intimních věcí mezi dvěma lidmi. Užít si to v úzkém okruhu, to byl náš záměr. Původně jsme plánovali svatbu v zahraničí, kde budeme jen my dva a svědci. Pak se to rozrostlo na nejužší rodinu.

Byla i svatební cesta?

Ano, hned druhý den ráno jsme odjeli do Itálie, kterou oba milujeme. Učíme se italsky a máme tam přátele. Udělali jsme si okružní cestu po místech, která nám jsou blízká.

Máte zřejmě velmi dobré přátele, protože kdybyste na Facebooku nesdílela fotku s prstýnkem, asi by to dodnes nikdo nevěděl.

Ono se to provalilo úplně jinak, protože já mám na sociální síti soukromý profil. Tam si dávám osobní věci. No a moji fanoušci tu fotku sdíleli na mé oficiální zdi a pak už se to celé nastartovalo. Přátele a rodinu mám opravdu skvělé. Všichni, co tam byli, se původně chystali na oslavu padesátin mého muže. Dokonce jsem nikomu z nich ani neříkala, že nechci, aby to nějak troubili do světa.

Užíváte si manželství?

Pro mě to byl nádherný den a já si užívám vztah stejně krásně jako před manželstvím. Nic se pro mne nemění. Jsem pyšná, že mohu svou drahou polovičku oslovovat „můj manžel“ již oficiálně.

Jak to máte se zkrášlováním? Děláte to pro sebe, manžela nebo vzhled řešíte jen kvůli práci?

Tak krása, kosmetika a celkové beauty, to je můj celoživotní koníček. Je to pro mě důležité, protože když jste na jevišti, musíte si nalepit dvoumetrové řasy a udělat oči někde jinde, než jsou, aby vás diváci od dvacáté řady dál viděli. Na druhou stranu i v soukromí by žena o sebe pečovat měla. Například aby jí partner či manžel neutekl. Já osobně hodně dbám na ruce. Každému člověku se podívám, jak je má upravené, jestli o ně pečuje a jsou čisté.

Daniela Šinkorová

A co chirurgické zákroky. Jak to máte vy?

Já jsem demokrat. Nemyslím si, že je dobré, když tyto zákroky podstupuje dívka, protože to není potřeba. Jestli to někdy čeká mě, nevím, ale vím, že jsem v tomto hrozný srab. Mám udělanou plastiku nosu, protože jsem ho měla zlomený. Ležela jsem na pokoji s paní, která dostala od svého manžela po narození dvou dětí plastiku prsou. Vím na vlastní oči i uši, jak moc ji to bolelo, jak si to protrpěla. Ten výsledný efekt byl sice krásný, ale nedokážu si představit, že bych musela takto trpět.

Do čeho byste tedy nikdy nešla?

Určitě do liposukce. Přestože mám problémové partie a v depresivních chvilkách jsem o tom na vteřinu zauvažovala. Holt stačí cvičit, nejíst moc a nezdravě a vzít to tím správným koncem.

Takže díky jídlu a sportu máte tak štíhlou postavu?

Určitě na tom mají tyto dvě věci velký podíl. Jinak teď zrovna kopu zahradu. To je velký pohyb. Můj obrovský cíl je obdělat políčko. Místo posilovny prostě držím rýč v ruce. Sice to bolí, ale je to nádherný.

Dala jste si tedy přestávku od hraní?

Měla jsem zkoušet něco nového v divadle, ale to se bohužel nepovedlo. Až do konce divadelní sezony mám volno od zkoušení. Dohraji v Divadle Palace, v Karlíně ještě běží Adams Family a do Kongresového centra se zase v září vrátí Mamma Mia! Léto je pro mě spíše odpočinkové, budu číst knížky, které zanedbávám během roku, a studovat italský a anglický jazyk. Přemýšlím i o tom, že bych odjela na nějaký studijní pobyt.