Daniela Šinkorová spí nejraději nahá

"Tak jako role, měním i to, v čem spím. Během letních měsíců nejraději nahá. Když je mi příjemně a chci navodit důvěrnou atmosféru, tak si ale vezmu krásnou noční košilku. Ty naštěstí často dostávám jako dárky, ale ráda - za velké peníze - si je také kupuji," říká čtyřiatřicetiletá Šinkorová.



"Ale když jsem nemocná, třeba nějak nachlazená a necítím se dobře, tak to s chutí zalezu do pyžama, toho mužského, flanelového, s velkým kabátkem a dlouhými kalhotami, aby mi nebyla zima. A to pak trávím v tom příjemném pyžamu celý den. Odpočívám a taky trochu sním," usměje se v narážce na píseň O čem sním, kterou v připravovaném muzikálu Jack Rozparovač zpívá ve své roli Glorie.



A o čem tedy doopravdy sní Daniela? "O mnoha věcech. Ale ty bych většinou nechtěla prozrazovat, aby se vyplnily. Ale určitě říct mohu, že sním o tom, aby se mně a mým blízkým povedlo být dlouho zdrávi a abych jednou měla také šťastnou rodinu, protože to by mi dalo na konci života pocit, že jsem nežila zbytečně."

Teplá zima jí vyhovuje

Daniela je přímo teplomilná, mohla by klidně žít v jižních krajích a po sněhu by se jí nestýskalo. Proto se jí také letošní zima-nezima docela líbí.



"Kdybych mohla, tak bych vždycky na podzim odlétala do teplých krajů," svěřuje se Daniela Šinkorová. "Zimu přímo nenávidím, proto mě tohle počasí docela těší. Rozhodně sníh v Praze nepostrádám."