Než jsem zhubla, cvičila jsem tajně v ložnici, říká Daniela Šinkorová

Daniela cvičila tajně z jednoho prostého důvodu, nechtěla, aby pokus o hubnutí kvůli lidem vzdala hned na začátku, jako tomu bylo v minulosti.

„Kdykoli jsem začala hubnout a začala jsem po okolí rozhlašovat, že odteď hubnu, tak jsem neshodila ani gram. Tentokrát jsem to udělala tak, že jsem o tom neřekla nikomu. Jen jsem vyměnila nezdravé věci v lednici za ty zdravé, ráno jsem potají v ložnici cvičila a nikdo to nevěděl. No a po měsíci a půl váha začala rapidně klesat a najednou si toho všichni všimli,“ sdělila Daniela pro iDNES.cz na křtu knihy Deník fejsbukové matky, jejíž je kmotrou.



Daniela popřela spekulace o tom, že by snad měla anorexii. Ačkoli se s žádným lékařem o hubnutí neradila, vše dělala tak, jak to vyhovovalo jí, a co se jídla týká, v žádném případě nestrádala.

„Poslouchala jsem pouze svoje tělo. Věděla jsem, že je dobrá zelenina a ovoce, a že mi chutná maso. Toho jsem se držela. A zapomněla jsem úplně na přílohy. Musela jsem vynechat i alkohol. A to si ráda dám večer sklenku vína,“ doplnila.



Dnes už necvičí tolik jako v minulosti, ale denně dělá kliky, cviky na břišní svaly a cviky z jógy na zpevnění svalů celého těla. „Je to cvičení na výdrž a posiluji tím celou Danielu,“ smála se brunetka, která už je dokonce několikanásobnou babičkou. Ačkoli vlastní ratolesti nemá, díky manželovi se může starat o potomky jeho dětí.

„Díky vnoučatům se učím jinak přemýšlet a nacházet nové způsoby, jak si s nimi hrát. Teď jsem fungl nová babička dvoutýdenního Tomáška. A k tomu máme dvouletého Davídka, se kterým lumpačíme a už jsme byli i na společné dovolené,“ dodala.