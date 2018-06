VIDEO: Místo velikosti L obléká XS. Anorexii vyhublá Šinkorová popírá

„Zhubla jsem naprosto zdravě, jsem už šest měsíců stejná a snažím si to udržovat cvičením a zdravým životním stylem. Hrozně bych to přála všem ženským, které se s tím trápí. Zhubnout jde, jen je třeba si to tady v hlavě přepnout a udělat si z toho příjemnou záležitost, aby vás to bavilo,“ říká herečka.

Novou postavu si chválí hlavně při nakupování. „Musela jsem změnit celou skříň. Z velikosti M a L jsem šla na S a XS, což je hrozný rozdíl a příjemný,“ pochvaluje si.

Se změnou šatníku změnila i vlasy. Světlý odstín je u známé černovlásky nezvyklý, ale je to prý návrat k přirozenosti. „Já mám celý život chuť experimentovat a tohle je postupný návrat k tomu, jaké mám vlasy. Já jsem blondýna,“ prozradila Šinkorová.

I když je se svým přítelem Ladislavem Polákem (49) ve vztahu už devět let, do svatby se neženou. Nechávají vztahu volný průběh a to je podle ní možná způsob, jak ho udržet.

„Snažím se nepřemýšlet, proč to funguje. Možná je to tím, že se dokážeme pořádně pohádat a hezky usmiřovat a možná je to tím, že jsme se našli, že jsme do sebe narazili a nějak to dobře zapadlo,“ míní herečka.

Ač navenek působí jako drsná a sebevědomá žena, ve skutečnosti je to jinak. „Jsem pořád ta naivní zamilovaná slečna a pořád to chci mít romantické a hezké a pořád věřím v lásku. Že vypadám drsně, to je asi nějaká moje obrana,“ říká.