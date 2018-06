Dřela jsem, ale nedařilo se, přiznala Šinkorová důvod odchodu z Draculy

„S rolí Adriany se mi stalo, že jsme se prostě nesešly, ačkoli jsem pro to udělala maximum,“ promluvila Šinkorová o svém dobrovolném odchodu z obnoveného muzikálu Dracula, který uvádí Hudební divadlo Karlín (více čtěte zde).

„Já se s tou rolí prala. Ne z hereckého hlediska, ani jak jsem vypadala, byla jsem krásně oblečená, všechno to zapadalo. Tancovat jsem taky uměla. Tam šlo spíš o to, že v první půli se chce velká kantiléna á la Dan Hůlka a já se to se svým hereckým zpíváním snažila pojmout jinak a přenést emoce na diváka jiným způsobem než kantilénou a operním zpíváním a to se nedařilo,“ popsala herečka.

„A nezadařilo se to natolik, až jsem vyhodnotila, že je lepší poznat své hranice a nechat to být,“ dodala.

Na prohry není moc zvyklá. Třeba v muzikálech Mamma Mia! nebo Addams Family ji vzali okamžitě, jakmile se ukázala na konkurzu. „Proběhlo souznění,“ jak sama říká. S Draculou to taky nechtěla vzdát, ale nakonec to bere sportovně.

„Vzhledem k tomu, jak jsem ctižádostivá, tak jsem pro to dělala celé tři měsíce maximum a takhle to dopadlo. Ale je potřeba jít dál,“ řekla Šinkorová.

Celý rozhovor s herečkou a moderátorkou, která promluvila i o svém hubnutí, odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.