Když jsem nahá, klopím oči sama před sebou, říká Daniela Šinkorová

Jak přistupujete k podobnému focení - je to radost, nebo utrpění?

Pro mě to není radost, ani utrpení, spíš stres. Vím, že je potřeba mít hezké fotky, ale jak kdysi říkala Marilyn Monroe, focení vždycky krade kousek duše. Ale aspoň budu mít na stará kolena hezkou památku.

Do odvážnějšího focení byste tedy nikdy nešla?

Ne, nepotřebuji to. Proč?

Daniela Šinkorová // Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Styling: MARTIN GRUNTORÁD / Oblečení: 5. Avenue, ONAVI, MativanS, Bizaar, ICONE, Dyrberg / Kern / Fotografováno v Hotelu Augustine

Některé vaše kolegyně si nebojí říct o tučný honorář a trochu se více odhalit...

Mě to opravdu neláká, nemám tyhle ambice. Akty jako takové se mi líbí, ale já bych do nich nikdy nešla. Na to jsem až moc stydlivá. Činí mi potíž se na sebe dívat na obrazovce, i na tenhle rozhovor se budu dívat s rozpaky, nemluvě o chvílích, kdy jsem nahá před zrcadlem. To klopím oči sama před sebou.

Hrajete teď v seriálu Gympl na Nově, který je podstatně jiný od Ordinace, jež vás proslavila. Jak se vám hraje?

Je to hezká práce, je to zase něco jiného, než byla Ordinace. Myslím, že mě v roli Majky v Gymplu čekal málokdo. Hrát utiskovanou ženu, která se dostane do hrozné životní situace, kdy ji manžel týrá fyzicky i psychicky, je ale na druhou stranu velká výzva. Je to super, baví mě to hodně. Nemluvě o kolezích, se kterými se spolupracuje jedna radost.

Nebojíte se, že vás scenáristé zase popraví? V Ordinaci se tak stalo.

To se doufám nestane. Když do každého podobného projektu vstupuji, předem scenáristy prosím, aby mě nezabíjeli. Pokud mě budou mít po krk, ať mi to klidně řeknou, hlavně, ať mě nevraždí. Ale tenhle seriál to, doufám, nebude ani vyžadovat.

Příběh manželem deptané Majky je podložen nějakými reálnými zkušenostmi?

Podle všeho ano. Prý se jedná o skutečnou paní, údajně kamarádku jedné ze scenáristek.



Jak byste se zachovala vy, kdybyste se do podobné životní situace dostala?

Já jsem trochu italská povaha, tudíž kdyby na mě kdokoliv násilím sáhl, měl by se mnou velký problém. Nejsem jako některé ženy, které to řeší tak, že se jen vypovídají nebo o všem mlčí a dělají, jako by se vlastně nic nestalo.

Čím vším ještě Daniela Šinkorová nyní žije?

Teď mě naplňuje hlavně seriál, i když teď začala doba, kdy máme pár dní volno, takže mi zázračně narostly vlasy a nejsem za tu zelenou a týranou Majku. Kromě toho zpívám, připravuji vánoční koncerty a v Plzni hraji krásnou roli v představení Prodavač snů. Je toho teď tak akorát.