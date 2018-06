MÓDNÍ MASÁŽ: Šinkorová je v černé kvůli počasí, nosí chlebník

VÝBĚR OBLEČENÍ A BOT

Černou barvu jsem zvolila proto, že prší a že je takový divný den, taky proto, že už asi třetí den ležím v knížkách, čtu si trilogii Millenium, líbí se mi postava Lisbeth. Takhle nějak si ji představuju, ovšem po dvaceti letech. Na nohou mám gumáky, které jsem si pořídila před asi pěti lety. Od té doby jsem je neměla a zdálo se mi, že dnes bych je mohla provětrat.

MAKE-UP A VLASY

K make-upu jen tolik, že jsem se chtěla cítit jinak než týraná Majka z Gymplu s ručením omezeným, takže jsem si chtěla vyzkoušet jiný typ líčení. K světlu, které je na kameře, je to akorát, ale kdybyste mě potkali na ulici, tak je to asi hodně. A vlasy? Ty jsem si umyla a takhle to dopadlo.

DOPLŇKY

K prstýnkům mám silné pouto, s tím největším je to jako s kozačkami. Mám ho ráda a navíc se mi hodí k stříbrné značce právě na botách. A tašce, kterou mám na sobě, se říká na Slovensku chlebník. Je to mému srdci blízká a sympatická italská značka, je z obchodu mé kamarádky a v podstatě jsem ji dostala dárkem.