15 kilo je dole a Šinkorová si to užívá. Tělo ukázala na motorkách

Daniela Šinkorová připouští, že se zbytečnými kily navíc zatočila především kvůli roli v Addams family, kde hraje svůdnou Morticiu, pro kterou je vosí pas samozřejmostí.

„Už konkurz byl pro mě motivací, věděla jsem, jak Morticia v podání Anjeliky Huston vypadá, krásná hubená paní, a že není žádná šance na konkurzu, dokud nebudu hubená. Shodila jsem prvních pár kilo, do toho začala cvičit, třeba i pánské kliky, abych se nestyděla do těch černých uplých šatů vlézt,“ říká Šinkorová, která je nyní o 15 kilogramů lehčí.

V kondici chtěla být i kvůli dalším rolím, třeba v muzikálu Mamma mia!, Dracula či komedii Manželský poker. Zároveň je moderátorkou VIP zpráv, kde je dobrý vzhled takříkajíc samozřejmostí. Svůdné tělo ostatně ukázala na nejnovějších snímcích Lenky Hatašové, které vznikly pro motosalon kamarádky Šinkorové v Debři u Mladé Boleslavi.



„Asi to moc lidí neví, ale jezdím na skútru. Mým snem je Harley Davidson, ale času dost, na něm to sluší i starším osobám. Je to totiž uvědomělý stroj pro zkušené. Jinak můj první zážitek na motorce se odehrál už ve 14 letech. Byla jsem zamilovaná do souseda z paneláku, který si koupil Simpsona. Skončilo to tak, že jsem pořád jezdila kolem našich domů, až si někdo stěžoval, že ruším noční klid. A tak jsem dostala svou první pokutu v životě - 200 korun. A samozřejmě výprask od rodičů,“ líčí se smíchem Daniela.



Daniela Šinkorová pózuje pro motosalon své kamarádky / Make-up: Hanoa Moa Dermalogica / styling: Gábina Koutská

Uplynulé vánoční svátky prožila podstatně klidněji a na mnoho způsobů. Na Silvestra ale bude pracovat.

„Letošní Vánoce byly čtvery. Jedny s maminkou na Slovensku, jedny tady v Čechách a v Římě s partnerem a pak s kamarády na Sardinii. Bylo fajn poznat jiné tradice. Na Silvestra hrajeme dvakrát chytrou komedii Manželský poker v Divadle Palace, vstupenky jsou už vyprodané a kolegové se už předem culí, protože mají připravené silvestrovské fóry. Musím se přiznat, že se těším, ale taky trochu bojím, co nám provedou,“ uzavírá Šinkorová.