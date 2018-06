Měsíc jsem musela o Jolaně mlčet, říká nová tvář Událostí Písařovicová

Věděla jste dopředu, koho v Událostech nahradíte?

Já jsem to věděla, ale ostatní ne. Pro všechny to byl šok a od Jolany se to dozvěděli až z vysílání.

Jak dlouho jste musela mít ústa na zámek?

Nabídku jsem dostala zhruba měsíc před tím, než to Jolana oznámila. A jak velké a dlouhé debaty se kolem toho vedly, to bohužel nevím.

Zajímavé je, že jste do nových Událostí mohla naskočit dřív, byla jste velkou favoritkou hned vedle Anety Savarové. Tehdy ale dali šanci jí. Berete to teď jako satisfakci?

Nevím, jestli by se mohlo mluvit o satisfakci, prostě proběhl nějaký konkurz, vedení se rozhodlo, že dá prostor někomu jinému, mně ne, a teď jsem se k té možnosti dostala já. Jsem ráda, že jsem tuhle nabídku dostala a že můžu Události moderovat.



Podívala jste se na sebe hned ze záznamu?Jak jste si tu premiéru užila?

Hrozně jsem se bála, aby nebyl výrazný rozdíl mezi moderátory, kteří Události už dávno moderují. A doufám, že jsem nepůsobila nějak nepatřičně, nebo že bych do toho studia nepatřila. Já se na sebe obvykle nedívám, jen někdy, když udělám nějakou chybu, abych se z ní mohla poučit. Premiéru v Událostech jsem si pustila až dva dny po ní, abych viděla, jak to vypadá, kde se třeba špatně pohybuju, co zlepšit a podobně. Samožersky se na sebe nedívám.

Jsou pro vás Události pomyslný vrchol, nebo máte v rámci České televize i jiné ambice?

Bývá to považováno za pomyslný vrchol, alespoň u moderátorů, kteří v tom zpravodajství pracují. Pro některé to mohou být třeba Události, komentáře nebo třeba Otázky Václava Moravce, které by se musely pochopitelně jmenovat jinak. Já ale nepřemýšlím, co může být za deset let. Beru to jako šanci, kterou jsem momentálně dostala a myslím, že si to dost dlouho budu užívat, tedy pokud to budu moci dost dlouho dělat.

Daniela Písařovicová / fotograf: Lenka Hatašová / make-up a vlasy: Monika Navrátilová / styling: Gábina Páralová Fashion

Kdysi jste byla i modelkou, díky iDNES.cz jste si tuhle profesi opět oprášila. Jak jste si to před objektivem užila?

Je pravda, že jsem si v minulosti přála být modelkou, ale tak nějak v mezích, nikdy jsem si nemyslela, že bych byla nějaká Karolina Kurková, ale je to fajn si občas zavzpomínat na ta léta dávno minulá.

Proč kariéra modelky tehdy nevyšla?

Já jsem fotila i předváděla, ale jen krátkou dobu a vlastně jsem nikdy nedosáhla nějakých velkých úspěchů. Nebyla jsem žádaná a asi jsem neměla ani tu vůli pro to něco víc dělat, a taky jsem tehdy hodně nabrala.

Jak vypadá osobní život Daniely Písařovicové?

Daniela Písařovicová strašně nerada o svém soukromí mluví. Nevadí mi mluvit o práci, ale nechci, aby se mi nahlíželo do toho osobního života. Občas se to podaří a ne vždycky je to příjemné.

Tak jinak: jste v osobním životě spokojená?

Ano, jsem.