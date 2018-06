Jsem ve věku, kdy se netřeba trápit dietami a hubnutím, míní Peštová

„Člověk se jednou narodí s určitým tvarem postavy a ne každý může být velikost 0. Je fajn mít své tělo rád takové, jaké je, a snažit se ho pohybem udržet zdravé. Myslím, že v mém věku to už není dělané pro to, abych se trápila dietami nebo jedla tak, abych byla štíhlá. Hrozně mi vadí poznámky typu: Kdejaká osmnáctka by jí mohla postavu závidět. Protože si myslím, že o tom to vůbec není. Vůbec to není o nějakém závidění,“ řekla Daniela Peštová.

Modelka se snaží žít zdravě a zdravý životní styl prezentuje i na sociálních sítích. Aktivní je hlavně na Instagramu.

„Snažím se ke svému tělu a své mysli chovat dobře. Zdravý pohyb a všechno okolo je zapotřebí, aby se člověk udržoval v kondici a byl v pohodě. Instagram je trochu jiná věc. Myslím, že tam všichni dáváme fotky, které jsou hezké. Mně to kolikrát trvá třeba i hodinu, než nafotím dobrou fotku. Jsem modelkou už hodně let, dokážu si najít dobré světlo a to dělá velké divy,“ přiznala s tím, že spousta věcí se jí na ní nelíbí, ale nic s tím nenadělá.



Pro Danielu Peštovou je krásná žena inspirací. Tou největší je její maminka. „Ona je hrozně v pohodě s tím, jak vypadá, neřeší vrásky. Je to někdo, kdo se o sebe hezky stará, ale zase nezachází do extrémů,“ prohlásila.

U maminky hledá inspiraci také ve vaření, které ji moc baví. Je prý spousta věcí, které zvládá, ale najdou se i takové, které se jí nepovedou. Doma vaří především ona. Její muž Pavol Habera prý na to moc není. Je ale spokojený s tím, co mu vaří.

„Já myslím, že by možná i vařit uměl. Ale tady je spíš otázka, jestli chce. Což já vím, že nechce. On je jeden z takových mužů, kteří se odmítají přiblížit ke sporáku,“ prozradila s tím, že si nechá poradit recepty i od zpěvákovy maminky, která je výtečná kuchařka. „Nesnažím se její jídlo napodobit. A když se stane, že třeba vařím nějaké podobné jídlo a není to ‚jako od maminky‘, tak vždy říkám, že je to moje verze. Jako od maminky to nikdy nemůže být a já se to ani nesnažím napodobit.“