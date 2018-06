Brouky jsem nejedla, ale netopýra ano, šokuje Daniela Peštová

Musela jste projít nějakou moderátorskou přípravou?

Na přípravu nebyl vůbec čas, nabídka přišla opravdu rychle a stejně rychle se projekt rozjel. Jen bych ráda upozornila, že MasterChef nestojí na moderátorce, ani já nejsem moderátorka, ale průvodkyně show. Vše je o soutěžících a naší porotě, ne o mně, ta moje úloha je minimální a tahle poloha mi vyhovuje.

Jak se vám zatím MasterChef točí?

Jsem spokojená, jsem ráda, že show probíhá přesně tak, jak jsem si představovala. Jsem ráda, že jsem na to kývla, protože si to opravdu užívám.

Přijala byste tuto nabídku, kdybyste sama nebyla dobrá kuchařka?

Nepřijala. To, že se můžu na vaření dívat ze zákulisí a mít za zády tři profesionální porotce, je pro mě čest. Pozoruji je a odkoukávám, co umí. Stejné je to i v případě dvaceti soutěžících, které tu máme.

Kdy jste v sobě objevila kuchařské vlohy?

Ani nevím. Jen si pamatuju, že se mi jako mladé holce dělalo špatně ze syrového masa, nechtěla jsem na něj ani sahat. Každopádně rodiče vaří výborně. I můj brácha je skvělý kuchař, tomu nesahám ani po kotníky. Prostě to v nás vyrostlo.

Jaká kuchyně se u vás servíruje nejčastěji?

Snědí, co jim dám (smích). Ne, ale je to mix toho, co jsme ochutnali a poznali. Hodně jsme toho procestovali. Není to ani o tom, jaký typ kuchyně to je, ale aby vše bylo uvařeno z čerstvých surovin. Co je v sezoně, podle toho se u nás vaří.

Ochutnala jste i něco vyloženě nevšedního, z čeho se někomu může dělat nevolno? Třeba brouky?

Brouky vědomě ne (smích). Ale ochutnala jsem třeba netopýra.

A jak chutnal?

Jako kuře. Jako kuře chutná skoro všechno. Alespoň mi to tak přijde.

Dá se v gastronomii a modelingu najít nějaký společný jmenovatel?

Nevím. Řekla bych, že je gastronomie strašně tvrdá. Modeling je z mého pohledu daleko jednodušší. Je zábavné pozorovat, jak i naši soutěžící jsou silné a zábavné osobnosti, stejně jako šéfkuchaři. Je to taková smečka.

Na čem dalším kromě MasterChefu teď pracujete?

Přiznám se, že toho není málo, ale přelety teď možné nejsou. Práce se omezila jen na naše a slovenské území. Nicméně spolu s jistou kosmetickou firmou se angažuji v boji proti domácímu násilí.

Proč zrovna tato problematika?

Asi proto, že je to velký problém, kterému se věnuje příliš málo pozornosti. Obětí domácího násilí je každá čtvrtá žena, což je problém. A to byl pro mě rozhodující faktor.