Daniela Peštová slavila Vánoce dvakrát

V České republice bydlí Danielina rodina a Haberovi příbuzní žijí na Slovensku.

Sváteční dny si tedy rozdělili, nejprve byli v Čechách a na druhý svátek vánoční už zase na Slovensku.

Rodačka z Teplic, která patří spolu s Evou Herzigovou a Karolinou Kurkovou k nejúspěšnějším a nejbohatším českým modelkám, má však pracovní závazky, kvůli nimž se po Vánocích vrací do New Yorku, kde již 13 let žije.

Říká se, že radost z vánoční atmosféry, klidu a pohody je největší v rodinách, kde jsou malé děti. I proto jsou pro jednačtyřicetiletého Haberu a dvaatřicetiletou Peštovou letošní Vánoce jedny z nejkrásnějších, protože s nimi byla již podruhé jejich dcera. Jedny společné už měli, když byly Elle čtyři měsíce.

Malá dcerka se plným jménem jmenuje Ella Joy Anna Peštová - Habera. Její fotografii však šťastný pár nechce zveřejňovat.

Prý se bojí únosů, které hrozí v USA i na Slovensku. Habera si přesto nyní vychutnává otcovství, o které kvůli vojně a koncertování v případě první dcery Zuzany přišel.