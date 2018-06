Daniela Peštová: Většina dnešních dětí je rozmazlená, ty moje také

„Naše děti jsou rozmazlené, tak jako většina moderních dětí. Protože my jsme tablet ve dvanácti letech neměli a takovéto věci. Z tohoto hlediska si myslím, že moje děti jsou rozmazlené. Ale ne tím způsobem, že by si věci vydupávaly,“ řekla modelka.

„Když moje dítě začalo mít v obchodě tendenci ‚To chci!‘, tak nemám problém nechat ho válet se po zemi a řvát vzteky, až se zklidní. Nejsem rodič, který by uhnul jen proto, aby lidé neřekli, že mi tady dítě křičí. To je takový můj postup, jak je nemít rozmazlené,“ dodala.

Peštová má s exmanželem, bývalým šéfem řetězce Fashion Café Tommasem Butim, syna Yannicka Fausta (18). Otcem její dcery Elly Joy Anny (12) a syna Paula Henryho (5) je zpěvák Paľo Habera. Modelka přiznala, že její děti jsou tolerantní a nenáročné, třeba pokud jde o oblečení.

„Dost dlouho jim bylo jedno, co za oblečení jsem jim vybrala. Jejich jediné nároky byly, že to musí být měkké, nesmí to škrábat a musí to mít krátký rukáv. Ale mám třeba kamarádku, jejichž čtyřletý syn prostě věděl, že ty rukávy nesmí mít mantl, že to musí být jenom bez. Že tyto ponožky a tyto boty ne,“ prohlásila blondýnka.

Modelka, která je už několikátým rokem tváří kadeřnického salonu Bomton, přiznala, že se často stříhá sama.

„Jednou za čas si nechám udělat profesionální střih a pak to zase nechám růst. Potom najednou koukám, že ono to už není jak to bylo. Než bych čekala, než se někam dostanu, prostě vezmu nůžky. Je to otřesné a každý kadeřník je z toho hotový. Protože já mám nůžky na papír, nemám ani ty profesionální. Někdy se to povede, někdy ne,“ řekla Peštová.

Paľo Habera a Daniela Peštová (2. září 2014)

Nejhorší vlasové kreace si ale vyzkoušela na svých dětech, s čímž už přestala.

„Vždycky to dopadlo tak, že jsem potom přišla se sklopenýma ušima ke kadeřníkovi a poprosila ho, jestli by to nemohl opravit. A děti jsem prosila, ať neříkají, že to udělala maminka,“ dodala modelka.