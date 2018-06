Český slavík: Vysmátá Borhyová, odhalená Vondráčková a premiéra pro Peštovou

Cenu za druhé místo si v anketě, kde hlasují fanoušci, odnesla zpěvačka Lucie Vondráčková. Ač si tuto cenu odnáší pravidelně, byla prý úspěchem zaskočená. „V ocenění jsem doufala, ale nečekala jsem ho. Každým rokem je tréma větší a větší, přitom by to mělo být naopak. Je to neuvěřitelné a asi na to nejsem úplně stavěná,“ popsala své první dojmy stříbrná Slavice, kterou ve zlatých šatech s velmi hlubokým dekoltem doprovodil tatínek.

Vondráčková svou účast potvrdila už dávno dopředu. „Věděla jsem, že z Kanady přijedu. Nechtěla jsem si ujít ten okamžik padesátého výročí. Je to něco extra a chtěla jsem tu být a zažít ten nádherný moment, kdy celý sál stál a tleskal panu Gottovi. Jsem ráda, že jsem to mohla zažít,“ přiznala Lucie, která na pódiu nepřebírala jen cenu za druhou příčku, ale zazpívala i písničku Hop Hej.

I moderátorka Lucie Borhyová zvolila na akci jiný doprovod než ten partnerský. Vzhledem k tomu, že se před nedávnem rozešla s otcem své dcery Lindy, Michalem Hrdličkou, vydala se na slavnostní večer v doprovodu kolegy Reye Korantenga.

„Trému jsem neměla, jelikož mi na pódiu dělal garde Rey. Jsme spolu jako pracovní dvojice už neuvěřitelných sedmnáct let. Rey je pro mě velká opora,“ řekla Borhyová, pro kterou účast nebyla zdaleka premiérová. „Kdysi jsem moderovala s panem Margitou jeden ročník.“

Borhyová se i přes nedávný rozchod cítila skvěle. Stejně jako ostatní byla zvědavá hlavně na to, zda přijde Karel Gott. „Bylo to velké překvapení, že pan Gott přišel. Myslím si, že dodal úžasnou atmosféru a je vidět, že má hodně energie. Jsem za něj moc ráda a věřím, že se brzy uzdraví,“ řekla Borhyová.

Nečekanou návštěvnicí byla i topmodelka Daniela Peštová. „Doprovázím partnera, zpívat určitě nebudu. Jsem ráda, že mi to vyšlo a mohla jsem tu být. Jde o jedinečnou událost, kterou jsem si ve spojení s panem Gottem nechtěla nechat ujít,“ upřesnila své důvody příchodu Peštová.

Vyhlášení výsledků 50. ročníku ankety Český slavík - Lucie Vondráčková

Na Slavíkovi ještě nikdy nebyla. „Rozhodně si to zde hodlám užít, pracovat jde jen Palo,“ dodala modelka, která se na svou účast náležitě připravovala. „Oblečení jsme ladili asi tak dva týdny. Vždy se snažím, abych k šatům doladila doplňky.“

Partner Daniely Palo Habera si ani nevzpomíná, kdy byl na Slavících naposledy. „Dnes mě sem přivedla jen práce,“ dodal Habera.