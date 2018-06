Daniela Drtinová: Myšlenky na odchod nemám, pořád to má smysl

"Vystudovala jsem práva, takže jistou dobu jsem ještě měla tendenci myšlenkami se ubírat k soudcovskému poslání, ale to pak časem na síle ubralo. A teď před volbami vím, že to, co dělám, má pořád smysl, takže odcházející myšlenky nemám," řekla iDNES.cz Daniela Drtinová.

Mediální humbuk se kolem moderátorky spustil začátkem srpna, kdy se dozvěděla, že končí v Událostech, komentářích, v nichž patřila k těm nejlepším. Nebyla otázka, kterou by se bála položit, což i podle televizních odborů mohl být dlouhodobý "kámen úrazu". Vedení ČT Drtinové posléze nabídlo vlastní pořad - Interview Daniely Drtinové. Sice v divácky méně exponovaném čase, ale za podmínek, které si nediktovala.

"Ten odchod z komentovaných Událostí byl pro mě překvapivý, nebyl úplně dobrovolný, ale s týmem jsme si dramaturgicky prosadili, co jsme chtěli a navíc budeme součástí zmíněných voleb. Za podmínek, které jsou teď, cítím, že je to v harmonii s tím, co v České televizi dělám," dodala Drtinová.

Televizní moderátorka Daniela Drtinová

Sledovanost prý neřeší, důležitý je pro ni obsah. "Já osobně sledovanost neřeším, a v tom úplně do dnešní doby nezapadám. Spíš si hlídám obsah a myslím, že spousta hostů, kteří nepřitáhnou davy a neudělají vysoký share a rating, jak hlásají marketingoví mágové, má pro spoustu lidí dosah, i když to není masová záležitost," míní moderátorka.

Zodpovědnost za náplň pořadu a jeho prezentaci je ostatně to, co ji před každým živým vysíláním nejvíc zaměstnává. "Trému už nemívám, ale cítím takovou odpovědnost, jistou obavu, abych to nějak nepokazila. Hlavně abych to nepokazila týmu, který za celou relací stojí," uzavřela Daniela Drtinová.