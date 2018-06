Daniel Radcliffe: O svůj chlupatý zadek se už nezajímám

Čtyřiadvacetiletý Radcliffe ve hře zazářil už v roce 2007, ale až nyní prozradil, co všechno kvůli tomu podstoupil. Místo vosku při epilaci použil směs medu, cukru a citronové šťávy.

"Když jsem poprvé hrál ve hře Equus, nelíbily se mi moje chlupy na zadnici, tak jsem udělal to osudové rozhodnutí, že si je odstraním pomocí cukrové pasty. Zatraceně to bolelo. Udělal jsem to jednou a víc se o svůj chlupatý zadek nestaral. Ale nejsem na tom tak špatně, jak byste si mohli myslet," řekl Radcliffe pro magazín Empire.

Postava sedmnáctiletého mladíka v divadelní hře prý byla pro herce důležitá. Nechtěl zůstat zaškatulkovaný jen jako Harry Potter, všem chtěl dokázat, že má talent.

"Myslím, že jsem ctižádostivý, protože chci všem dokázat, že se mýlí, když si myslí, že je nemožné vymanit se ze stínu Harryho Pottera," prohlásil herec, který účinkuje na Broadwayi a jen letos natočil tři snímky.

Ve filmu Kill Your Darlings hraje beatnického básníka Allena Ginsberga, v hororu The Horns hudebníka, jemuž zavraždili přítelkyni, a ve filmu F-Word řeší otázku, jestli mohou být muž a žena pouze přátelé. V roce 2015 se má do kin dostat snímek o Frankensteinovi, kde Radcliffe hraje postavu Igora.