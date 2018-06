Daniel Radcliffe se zlobí: Jsem bohatší než One Direction

„Jich je ale pět! To se nepočítá. Ne, že by mě to nějak zajímalo, ale jsem rozhodně první,“ řekl Radcliffe v rozhovoru pro magazín Heat.

Za vysokými výdělky se ale prý nežene. „Peníze jsou zvláštní věc. Já mám štěstí, že jsem je měl vždycky, takže pro mě nikdy nebyly motivací. Dobré na nich je, že vás zbaví hodně stresu, ale nevyřeší problémy světa nebo vztahy nebo život,“ dodal herec.

Skupinu One Direction tvoří třiadvacetiletý Louis Tomlinson, jednadvacetiletý Niall Horan, jednadvacetiletý Zayn Malik, dvacetiletý Harry Styles a jednadvacetiletý Liam Payne. Členové mají dohromady majetek v hodnotě 77,5 milionu liber.

One Direction na American Music Awards v Los Angeles (24. listopadu 2013)

V loňském roce vydělávali milion liber týdně, což znamená, že jejich příjem vzrostl třikrát oproti předchozímu roku. Jejich výdělky pocházejí nejen z vyprodaných koncertů po celém světě a prodejů alb, ale taky z merchandisingu, od sponzorů a z 3D filmu, který šel v tomto roce do kin.

Daniel Radcliffe sám má majetek v hodnotě 63,5 milionu liber.

Na třetím místě žebříčku je herec Robert Pattinson s majetkem v hodnotě 51,4 milionu liber, na čtvrtém herečka Keira Knightley s 39,9 milionu liber a pátá zpěvačka Adele s 36,25 milionu liber.