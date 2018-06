Radcliffe: Po spekulacích, že jsem gay, jsem se přestal googlovat

Radcliffe, který se proslavil coby Harry Potter a patří mezi nejbohatší herce, musel neustále čelit spekulacím ohledně sexuální orientace. Aby se nerozčiloval, zakázal si vyhledávání své osoby na Googlu.

"Naštve vás to. Když jste herec, neměl byste tam chodit. Když googlujete sami sebe, jako byste otevřeli dveře do místnosti plné lidí, kteří říkají, jak jste hrozný. Poprvé jsem to udělal jako mladý a zničilo mě to," řekl herec listu The Guardian.

Herec už dva roky chodí s kolegyní Erin Darke, společně se na červeném koberci oficiálně ukázali letos v červnu (více zde). Právě slovo "přítelkyně" lidi zadávají k jeho jménu ve vyhledávačích nejčastěji.

"Beru to, jak to jde. Jsem rád, že moje přítelkyně je před slovy alkoholik nebo gay," dodal.

Radcliffe se musel se slávou vyrovnat ještě jako dítě. Dokonce se před lety léčil ze závislosti na alkoholu, pil i během natáčení ságy o čarodějnickém učni Harrym Potterovi (více zde).