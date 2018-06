Daniel Radcliffe půjde zase donaha, zahraje si homosexuálního básníka

Režisér John Krokidas, který si herce vybral do filmu Kill Your Darlings, měl ale jednu podmínku. Radcliffe si nesmí upravovat rozkrok, protože ani beatnický básník Ginsberg se neholil.

"Já jsem se svým tělem spokojený. Je to vtipné, skutečně, zrovna jsem diskutoval s chlapem, co bude točit můj nový projekt. Možná se tam ukáže trocha nahoty a on mi řekl: 'Jen abys věděl, pokud budeš nahý, nesmíš si nijak upravovat ochlupení. Odehrává se to ve čtyřicátých letech a budeš hrát žida.' A já jsem mu odpověděl: 'Mám tam toho docela dost i tak, člověče! Já se zase moc neupravuji.' Chci říct, že něco si tam nechávám, ze slušnosti," prozradil Radcliffe magazínu Heat.

Daniel Radcliffe ve hře Equus

Herec, který se i při podání ruky stydlivě choulí (více čtěte zde), se však docela rozpovídal o tom, že není zastáncem moderního trendu vyholování.

"Už zabíhám příliš do detailů, ale nemám rád dívky, co dole nemají nic. Z toho šílím. Člověk tam musí něco mít, jinak to nahání hrůzu," dodal Radcliffe.