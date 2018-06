Daniel Radcliffe přiznal přítelkyni, hraje s ním v divadle

Podle agentury Korzo poznal Radcliffe svoji vyvolenou během jeho působení v divadle. "Mojí přítelkyní je Laura O'Tooleová, která se mnou hrála v divadelní hře Equus. Ale já o tom skutečně nechci mluvit, protože ona tady není a nebylo by to fér," prozradil představitel Harryho Pottera britskému časopisu OK!.

O Danielovi a Lauře se poprvé hovořilo jako o páru v roce 2007, kdy spolu ve hře Equus hráli poprvé. Později se měli údajně rozejít, a to v lednu 2008, aby přesto zůstali stále dobrými přáteli. Nicméně podle informací pocházejících od Daniela lze soudit, že spolu chodí i nyní a že jejich milostný vztah ve skutečnosti nikdy neskončil.

Sám Radcliffe přitom již v minulosti přiznal, že to se ženami příliš neumí. "Fakt nejsem příliš odvážný, když jde o ženy," svěřil se německému listu herec, který studenta školy čar a kouzel v Bradavicích ztvárnil na stříbrném plátně už šestkrát. I když již zítra oslaví své dvacáté narozeniny, mužem se prý cítí být jen občas. "Když se holím, tak si připadám velmi dospělý," tvrdí a sní o sportovní kariéře. Kdyby potkal kouzelnou vílu, přál by si, aby ho proměnila v jednoho z nejlepších hráčů kriketu na světě.