Daniel Radcliffe o ztrátě panictví: Měl jsem štěstí, bylo to fajn

„Jsem šťastný, že můžu prohlásit, že jsem od té doby měl mnohem lepší sex, ale nebylo to tak hrozivě trapné, jak to prožila spousta jiných lidí. Třeba jeden můj kamarád se opil a dělal to s naprosto neznámou osobou pod mostem,“ přiznal magazínu Elle Daniel Radcliffe.

Herec prohlásil, že k jeho spokojenému sexuálnímu životu přispělo také to, že abstinuje. Byl totiž alkoholik a pít přestal před čtyřmi lety.

„Pro některé lidi může být sex s alkoholem lepší. Ale pro mně a člověka, s nímž se miluji, je lepší, když jsem střízlivý,“ řekl.

V sedmnácti letech se filmový Harry Potter rozhodl v rámci kariéry pro riskantní krok. Přijal hlavní roli ve hře Equus na Broadwayi a v divadle pak běhal zcela nahý. Pomohlo mu to prý při randění s dívkami. Ale osobně preferuje dlouhodobé vztahy. S Erin Drake už chodí druhým rokem. O svatbě však zatím neuvažuje.

„No já se tomu nápadu vždy přiblížím a zase vzdálím. Zdá se, že je to nejromantičtější věc, kterou můžete udělat, stanout před všemi svými přáteli a říct, miluji tuto osobu,“ dodal herec.