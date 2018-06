Radcliffe o dlouhých vlasech: Nechápu, že to někdo nosí dobrovolně

Radcliffe si nechal vlasy narůst kvůli roli Igora v nové filmové verzi slavného Frankensteina. Na place mu vlasy vždycky nějak upraví. V civilu si s nimi ale neví moc rady.

"Je mi jedno, jak to vypadá, ale není mi jedno, co s tím musím dělat. Nechápu, proč to nějaký muž nosí dobrovolně," řekl Radcliffe pro Telegraph.

"Tolik práce, co zabere jen sušení, to je noční můra," dodal. Jednu výhodu ale jeho nový vzhled má - nepoznávají ho lidé na ulici.

Radcliffe dokazuje v divadle, že není jen dětská filmová hvězda, ale skutečně nadaný herec. Svou rolí irského mrzáka, který se chce stát hollywoodským hercem, nadchnul diváky. Kvůli roli bral dokonce lekce irského přízvuku.

Radcliffe pro svou práci dělá hodně. Loni ho ale málem stála zdraví. Natáčení v Americe a zároveň hraní v Londýně ho vyčerpalo natolik, že musel v říjnu zrušit všechny své pracovní závazky a vzít si na měsíc dovolenou, což obvykle nedělá.

"Jsem opravdu velmi špatný v plánování nějakých dlouhých dovolených. Jednou jsem zkoušel posilovat, když jsem si vzal na dva týdny dovolenou. Ale to už si ani nepamatuju. Abych byl upřímný, mně to tak vyhovuje. Od deseti let mám velmi strukturovaný život a to mi naprosto sedí," řekl Radcliffe listu The Sun.