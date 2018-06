Daniel Radcliffe měl strach z erekce

Radcliffe přiznal, že natáčení nového filmu December Boys pro něj znamenalo velkou zkoušku. Když zjistil, že ho čeká velmi intimní scéna s Teresou Palmerovou, polilo ho prý horko.

"Teresa je nádherná, takže jsem se obával jistých věcí. Třeba, že mě až příliš sexuálně vzruší, když budeme simulovat milostnou scénu," svěřil se Dan britskému Guardianu se svými obavami. "Byl jsem absolutně neohrabaný a pořád přemýšlel, co dělá která ruka. A hlavně jsem se bál erekce. To by byl fakt trapas."

"Nedokážu si představit, že bych musel přerušit natáčení kvůli ztopořenému penisu. Jak bych ho pak schovával před štábem?" prohlásil mladý herec. Přitom se celý nahý promenádoval přes léto na londýnském West Endu v divadelní hře Equus.

S odstupem času ale hodnotí: "Na druhou stranu líbání před kamerou rozhodně není nic vzrušujícího, ať k protějšku cítíte cokoliv. Všude kolem jsou filmaři a neustále něco kontrolují. To mě dokáže pokaždé dostatečně uzemnit," dodal Daniel, který se přes obavy nakonec svlékl rád.