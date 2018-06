Radcliffe je po dvou letech sám, přítelkyni vadila jeho práce

Třiadvacetiletý Daniel Radcliffe je znovu sám. Se stejně starou přítelkyní se rozešel po dvouletém vztahu.

Serveru MailOnline to potvrdil otec Cokerové, která se za svou láskou přestěhovala do New Yorku, když Radcliffe začal hrát na Broadwayi.

"Rosie se snaží jít dál. Nechce o tom mluvit," řekl Malcolm Coker.

Jeho dcera se zřejmě bude stěhovat zpět do Londýna. Přátelé z Radcliffova okolí tvrdí, že Cokerovou nebavily hercovy ambice. Radcliffe tráví většinu času na filmovém placu a v divadlech, takže nemá téměř žádné volno.

Navíc se v zahraničních médiích objevily zprávy o jeho aférce s americkou herečkou Erin Darkeovou, s níž se potkal při natáčení filmu Kill Your Darlings.