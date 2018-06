Daniel Radcliffe chce tetování, od rodičů vyfasoval zákaz

"Rád bych si nechal vytetovat citát od Becketta: ‚Try, fail, try again and fail better.‘ Buď na ruku, nebo na hruď. Ale teď jsem si uvědomil, že bych o tetování neměl vůbec mluvit, aby to neslyšeli máma s tátou," uvedl Daniel Radcliffe v rozhovoru pro Daily Star.

Radcliffe zaznamenal v posledních dnech velký ohlas poté, co oficiálně vyšel do společnosti s přítelkyní Erin Darke (29). Na tom by nebylo nic kuriózního, kdyby spolu nebyli už dva roky. Ruku v ruce se ukázali na cenách Tony v New Yorku (více zde).

I tady herec musel poslouchat o nálepce, které se zřejmě nikdy nezbaví. Zvykl si, že lidé po něm pokřikují Harry Potter.

"Nejsem tak naštvaný, jako někteří mí kamarádi. Všichni mí přátelé si myslí, že je to neslušné, ale já se tím dvakrát netrápím. Vždy tu budou lidé, kteří budou chtít podepsat knihu o Harrym Potterovi, a já jsem se s tím smířil," dodal Radcliffe.