VIDEO: Mrózek z Hlasu si na Konvičkové vyzkoušel své kadeřnické umění

Účes pro Markétu Konvičkovou byl taky od Dana Mrózka dárkem k osmnáctinám. Mladá zpěvačka z něj byla nadšená, z narozenin jako takových ale už méně.

Mrzí ji, že končí doba, kdy spoustu věcí musela dělat tajně. Zakázané ovoce jí totiž chutná nejlépe.

"Ta akčnost a zábava je už za mnou. Někde mít tu skleničku a bát se, co přijde, že to někdo uvidí a rodiče poznají, to už je za mnou, teď už bohužel budu moct oficiálně," říká Konvičková.

Radost má jen z toho, že úspěšně složila zkoušky na řidičský průkaz a konečně bude moct řídit jako dospělá. Z téhož se radovala v osmnácti Ewa Farna. Tak doufejme, že Konvičkové vydrží řidičák déle než pár měsíců (rozhovor s Ewou Farnou o nehodě čtěte zde).

