Landa o Žitovi: Nevyšlo to tak, jak jsem si představoval

"Myšlenka Žita byla udělat velký marketingový tah, zaujmout investory a s velkým budgetem za zády vtrhnout jako filmová figura do světa sportu tak, abychom mohli propagovat značku. Místo filmového plátna bychom měli Eurosport a s filmovou figurou bychom vpadli do světového rallye, do světových oceánů a tak," popsal Landa v pořadu Limuzína projekt, kterým zmátl i své fanoušky.

"Ono to vyšlo. Vidět jsem byl. Lidé mohou pozorovat nějakou změnu, od toho blázna s černým kohoutem, že se to někam hýbe. Bez toho by to byla už nuda. Deska, muzikál, deska, muzikál, skok z mostu nebo já nevím, co by mělo následovat. Byl to nějaký kolotoč, do kterého bylo nutné hodit granát," říká Landa.

Přiznává ovšem, že to nevyšlo podle jeho představ. Peněz totiž nedostal dost, takže velkolepý projekt s "Batmanem" ve světě sportu šel stranou a ze sedmi kejklí se stalo sedm výzev, které se dál snaží naplnit. "Není důležité, jak dopadnou, ale důležité je to absolvovat, absolvovat tu přípravu a získat to jako zkušenost mentálního kouče," říká Landa, který chce mít hudbu už pouze jako koníčka a rád by se živil právě jako mentální kouč, což hodlá ještě dva roky studovat.

Všech sedm výzev probral Daniel Landa v Limuzíně, kterou televize Óčko odvysílá ve čtvrtek ve 21:45.