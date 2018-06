Krvavý trénink Daniela Landy: Snad neskončím v prvním kole

15:59 , aktualizováno 15:59

Zbývají poslední dny do očekávaného zápasu mezi Danielem Landou (45) a finským profesionálním zápasníkem Rikem Immonenem (40), kteří změří síly v thajském boxu. Landa přiznává, že jeho tělo už není, co bývalo, a v posledních dnech si uvědomuje, že v jeho letech to není žádná legrace.