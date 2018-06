Daniel Landa bude mentální kouč. Chci dělat motivační tréninky, říká

Kdy se zrodila myšlenka napsat knihu?

Původně to měl být deník. Odjel jsem do klidu najít mír v duši a chtěl jsem si o tom dělat záznamy. Zajímavé bylo, že já jsem tam v klidu už i odjížděl. Byl jsem naprosto v dobrém rozpoložení, nejednalo se o žádný útěk, jak by se mohlo zdát. Začal jsem si zapisovat myšlenky a nakonec z toho vzešel Všeník.

Co Všeník čtenářům přinese?

Rozhodně ukáže něco jiného ze mě, protože většina lidí i fanoušků neví, co je za tím vším, co jsem do této doby dělal. Neznají moje uvažování a ty čtyři roky mi to nevadilo. Knížkou ten chaos končí a po přečtení každý pochopí, co jsem tím vším chtěl říct. Jsou tam totiž i techniky z koučování, což je má aktuální aktivita. Od příštího roku chci dělat profesionálně mentálně motivační tréninky a semináře. Ve Všeníku se čtenář dozví, proč uctívám korunu prvního českého krále Vratislava II., proč pátrám po stopách našich pradávných předků záhadného národa indoevropských Árjů, nebo co mě vlastně vedlo k divoké proměně v kouzelníka Žita.

Předpokládám, že se vám tam nevešlo vše, co chcete sdělit. Chystáte se na další díl?

Já teď budu muset zafungovat jako Daniel Landa a dokončit nedodělané věci. Kdysi jsem udělal muzikál, první díl, tak teď bude dobré napsat druhý. Chystáme dva hrané dokumenty do kina, jeden z nich je o mentálním tréninku a samozřejmě chystáme hraný příběh zblázněného zpěváka, který se proměnil v kouzelníka. Ale to bude ještě trvat několik let.

Jak se na kouzelníka Žita zpětně díváte? Nelitujete nějakých věcí?

Ne, bylo to skvělý. Byl to neuvěřitelně statečný krok. Žito měl koule. Spásná umělecká idea. Nic bych nevracel. Povedlo se vše, co jsem si přál. Správně to chápala i má rodina. Žito je pro ně figura, pseudonym a pozice. Mohl jsem si dovolit všechno, co jsem chtěl. Mohl jsem říkat, co jsem chtěl, dělat, co jsem chtěl. Dcery to vnímají takhle, patří to k mé práci.

S vaší drsnou povahou by člověk řekl, že jste drsný táta.

Přísný ani drsný, takový táta já určitě nejsem. Ani jednu z dcer jsem nikdy neudeřil, a to už je té nejstarší osmnáct let. Já jsem spíš takovej táta moula.

