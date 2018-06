Landa: Kdyby byly v mém mládí kamery takhle všude, tak sedím dodneška

Zpěvák se během vystoupení, které mělo mapovat jeho kariéru, nevyhnul ani své skinheadské minulosti (glosu ke koncertu najdete zde).

„Kdyby byly v mém mládí kamery takhle všude, jako jsou dnes na ulicích a tak, tak sedím dodneška,“ prohlásil ještě před koncertem hudebník o svých problémech v minulosti, čímž narážel také na nedávný incident mladíka, který mu poškrábal auto a Landa mu „odpustil“ (více zde).

Zpěvák tvrdí, že postava Žita mu mnohé usnadňuje. „Daniel Landa nad věcí často být nedokázal, kouzelník Žito je vždycky nad věcí. Takže od té doby, co tady je kouzelník Žito, tak to jde všechno do pohody. Daniel Landa byl zranitelný člověk, kouzelník Žito to má na háku,“ míní zpěvák.

„Žito je bard. Není to jiná hudba. Je to jako Landa na začátku. Je to hudba pro radost a to je velký rozdíl. Hudba pro živení rodiny a pro radost je velký rozdíl, a to jak výsledek, tak průběh té práce.“

Jeho umělecké jméno prý souvisí s tím, že ho baví žít. Žito znamená také odžito, zažito. Lidem chce ukázat, ať se nebojí snít, přestože třeba svého cíle nedosáhnou.

„Vedle toho děláme ty velké činy a to bude mazec, to budete koukat. Buď to přežijeme, nebo to nepřežijeme. Potřeboval jsem náš systém nejdřív otestovat na profících, na vojácích, na specialistech, na vrcholových sportovcích, tedy tam, kde je psychika opravdu zatěžována a teď s tím budeme pracovat dál,“ prozradil o svých plánech.

„Proto to nebylo pro veřejnost a proto jsem o tom moc nemluvil, protože to nejsou věci, které vysvětlíte do novin ve třech větách. Navíc kdokoli vás nepochopí, označí vás za blázna. To je taková obrana lidí, které se nedivím. Takže proto o tom nikdo zatím moc neví. Blázen je nejvýhodnější poloha. Můžete se do něj kdykoli přepnout,“ dodal Landa s tím, že kromě jeho kejklí ho stále více baví také mentální tréninky, runy, čáry a kouzla.