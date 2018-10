Znásilnil jsem stupidní pořad, vzpomíná Landa na výstup na Slavíkovi

„Kohouta jsem si nechal tři měsíce cvičit. Měl jsem připravený proslov, na který jsem zapomněl, tak jsem lovil z vody, protože mě kohout trochu rozhodil, stejně jako ostatní. Jinak jsem vlastně znásilnil stupidní televizní pořad, aspoň tak to vnímám. Protože soutěžit o to, kdo je populárnější, je docela zvrácené. Ale užil jsem si to,“ řekl hudebník, který zpíval v kapele Orlík, v níž hrál na kytaru herec David Matásek.

„S Davidem jsme se nedávno potkali. Když nás publikum začalo brát vážně, tak jsme s Orlíkem skončili. Veškerá tvorba vznikala za komunismu, snažili jsme se být nejradikálnější mládež v boji proti režimu. V momentě, kdy přišla sametová revoluce, jsme skončili.“

Daniel Landa je velký dobrodruh a v jeho často adrenalinových aktivitách ho blížící se padesátka nijak neomezuje. „Zatím se nemusím omezovat, v hlavě je to dobrý. Zatím si to neuvědomuji. To, že je mi padesát, pocítím až v momentě, kdy nebudu něco moct dělat, boxovat, běhat. Až to přijde, tak to přijde,“ prohlásil Landa, který ale kvůli přípravám na turné některé své činnosti trochu zanedbává.

„Třeba teď jsem tři měsíce neboxoval, ale místo toho jsem si přidal tu kresbu. Malovat se teprve učím. Jsem taková malířská larva. Baví mě zvyšovat si dovednosti nejenom lektorské, ale i v různých uměleckých směrech. Od malby nebo kresby, kterou bych chtěl zvládnout jako řemeslo, bych se chtěl posunout přes sochání k řezbě. Na stáří se vidím někde u rybníka, jak si řežu do dřeva,“ přiznal.

Zpěvák na Rádiu Impuls prohlásil, že se neobává, že by tato umělecká činnost byla pro něj až příliš klidná. „To nevím, ale snad v sedmdesáti nebudu mít potřeba lítat po motorkách, nebo se potápět do hlubin. Když ano, tak si k té řezbě rád odskočím,“ dodal Landa, který turné začíná v Bratislavě 24. října, potom vystoupí 27. října v Brně a 4. listopadu, v den svých 50. narozenin, končí v Praze.