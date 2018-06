Otec Daniela Landy: Dan není závodník podle mého gusta

„Tatínek mi ty geny předal. To byl dravec. Je dvojnásobný mistr republiky, vicemistr Evropy,“ vypověděl Daniel Landa, když za doprovodu svého otce představoval nové auto.

Ale Stanislav Landa ze stylu svého syna nadšený není. „Dan není závodník podle mého gusta. Když zrovna jede, tak tomu dá všechno, to jo. Ale takhle se závodník nemůže chovat. On chodí ještě do divadla a zpívá, natáčí a skládá. Celé dlouhé dny sedí doma u stolu a občas si odskočí a to závodník nemůže. Ale když si odskočí, tak do toho dá všechno,“ řekl.

Daniel Landa to potvrzuje a za sportovce se nepovažuje. Za sportovní stránku prý zodpovídá jeho spolujezdec. „My jsme hlavně divadlo, optická podívaná. Je to součást Žitových kejklí. Nemáme 50 milionů na to, abychom se zúčastnili mistrovství světa, ale pořídili jsme si aspoň starší VRC, abychom jeli mistrovství republiky a to je ten náš motivační program. Děláme především reklamu naší červené runě, našim čtrnácti doporučením, našemu momentálnímu tréninku a v neposlední řadě velekoncertu,“ přiznává.

„Je to hra. Já to řekl v roce 2011 na koncertě: Čekejte hru. A ta začala bláznem, kohoutem a postupným vykládáním karet, postupným uváděním celé té show,“ dodal Landa.