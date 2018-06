Landa obsadil do muzikálu tváře Hlasu: Vojtek a Kutheil budou kolegové

Josef Vojtek je vedle Petra Koláře, Mariana Vojtka a Viléma Čoka jednou z hlavních tváří muzikálu. Petr Kutheil alternuje linii klíčových hvězd.

Muzikál Klíč králů čekal na realizaci dlouhých deset let. Dohoda mezi Danielem Landou a producentem Oldřichem Lichtenbergem prý podléhala přirozenému dozrávání tématu. "Nemám rád prázdnou zábavu, na to dnes rozhodně není atmosféra. Je potřeba si spoustu věcí uvědomit. To je asi to, co chci divákům dát, samozřejmě zábavnou formou. Někteří budou asi hodně překvapeni," říká Daniel Landa (více zde).

Manželé Daniel a Mirjam Landovi

Žánr příběhu v sobě mísí sci-fi i fantasy, což poskytuje nesčetné umělecké možnosti, se kterými si chtějí autoři v prostorách Divadla Broadway vyhrát. Nejdůležitější složkou je samozřejmě hudba, na které Daniel Landa intenzivně pracuje.

Pomocnou rukou v celém projektu je mu manželka Mirjam Landa. "Je pár světových děl, které mě velmi inspirují a dokážou mě ohromit svou dokonalostí. Je vidět, že vznikly z neodolatelné potřeby něco sdělit, stejně jako já cítím velké emoce při psaní hudby a textů. Ten příběh je velmi napínavý," doplnil Landa.

Manželům Landovým by s projektem měl pomoci americký divadelník Steve Josephson, který má mnoho zkušeností nejen z americké scény, ale i z té britské.

Producent Oldřich Lichtenberg a Mirjam Landa

"Se Stevem jsme se seznámili na divadelním festivalu v Edinburghu. Má obrovské zkušenosti z Londýna i z New Yorku. Pracoval s Georgem Lucasem a Stevenem Spielbergem. Je to pro nás velký skok dopředu. Chceme konečně uvést dílo, které bude srovnatelné s inscenacemi v cizině. Kromě toho, že se Steve Josephson ujme choreografie, bude nám radit také po výtvarné stránce," objasnila Mirjam Landa.

O kostýmy se postará známý výtvarník Roman Šolc, který naposledy "oblékal" Popelku na ledě. "S Romanem Šolcem jsme si rozuměli hned na první schůzce. Z jeho předchozí práce je cítit, že dokáže myslet v příběhu a že má velkou fantazii. Taky si myslím, že tahle práce bude vyžadovat kostýmy, které jsme na české scéně ještě neviděli," uzavírá Mirjam Landa.

Muzikál Klíč králů bude mít premiéru 10. října v Divadle Broadway.