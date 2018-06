Landovi ochrnula půlka obličeje, jedno oko nemůže dovřít

Třiačtyřicetiletý zpěvák Daniel Landa se nedostavil na první setkání herců rockové opery Klíč králů, k níž píše hudbu. Jeho žena Mirjam, která bude operu v divadle Broadway režírovat, ho omluvila s tím, že Dan je vážně nemocný.

Zřejmě vlivem klimatizace mu už před dvěma měsíci ochrnula pravá půlka obličeje. "Vypadá jak Quasimodo," řekla jeho žena

"Museli mu udělat řadu vyšetření, aby vyloučili nádor, a z toho pak vznikly fámy, že má rakovinu. Má obrnu lícního nervu, což není nic dramatického, ale je to nepříjemné, protože má pravou půlku obličeje nehybnou a nemůže ani dozavírat oko, ztrácí reflexy a musí se kolem něj opatrně. Je to věc, která se vyléčí a může dělat vlastně všechno, což je hlavní," řekla iDNES.cz Mirjam Landa s tím, že se Dan dokonce už chystá znovu na závody.

Na zkoušky jejich nového společného díla, které začnou 17. července, už se podle ní Daniel dostaví. "Hudba k této rockové opeře je teď jeho hlavní pracovní náplní, dělá na tom dennodenně a těším se na to strašně moc, protože je ta hudba, co jsem zatím slyšela, super. Musí ji stihnout dokončit do prvních zkoušek," dodala.

Hercům, mezi nimiž je Pepa Vojtek, Vilém Čok, Marian Vojtko, Tomáš Trapl, Petr Kolář nebo třeba dcera Michala Suchánka Berenika, ale Mirjam ještě text ke Králi klíčů nedala. "Mám zkušenost, že když si to herci přečtou a pak zjistí, že jim nějaká písnička vypadla, tak je zle. Takže nic z toho libreta ještě neuvidíte," oznámila překvapeným zpěvákům.

Navíc jim přivedla zahraničního choreografa. "Všichni se musí naučit anglicky. Budu to vyžadovat. Chtějí to dělat, tak musí," řekla nekompromisní režisérka.