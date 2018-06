Daniel Landa: Dcery vědí, že mě v Afghánistánu můžou zabít

Na ruce má jizvu. „Otřel se o mě žralok,“ říká. „Bojovali jsme, ale v lásce. Teklo ze mě krve jako z vola. Bylo to na volném moři, jen se šnorchlem.“ I to je dnešní život Daniela Landy. K tomu dodává: „Když lezu do moře za žralokem, jdu za milující bytostí. Za kámošem.“

Rozhovor, který s ním pořídil Magazín DNES, místy bere dech. Občas si řeknete: Zbláznil se on, nebo my? „Klidně to vezmu na sebe,“ odpovídá redaktorce, která mu podobnou otázku položila. A rozpovídá se o tom, že má Prsten Moci, se kterým může v Afghánistánu přijít za kýmkoliv.

Cestou do Afghánistánu ostatně v poslední době překvapil nejvíc. Když odjížděl, loučil se s manželkou a dcerami: „Kdyby se něco stalo, buďte hrdé, nebylo to zbytečně.“ K tomu dodává: „Holky vědí, že mě tam můžou zabít, zavřít, rozumí mi.“

Mluví o známostech z nejvyšší kruhů, které v Afghánistánu má, a popisuje, jak se k nim dostal. A taky samozřejmě vysvětluje, proč se tam vydává. „Jsou období, kdy muži musí zvednou zadek a jít něco udělat. Svět se může zlomit ve zlo a já cítím, že je nutné proti tomu jít.“ A tak sedl na černého kohouta a vyrazil.