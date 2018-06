Daniel Landa se coby Žito dál mění: žraloky vymění za box v ringu

"Pochopil jsem, že jediný, co na tomhle světě můžu změnit, je změnit sám sebe. Vybral jsem si figurku Žita. To je šílenec s černým kohoutem a téměř nereálnými sny. Tu figurku teď posouvám co nejdál," říká Daniel Landa, který se do osobní proměny pustil vší silou a s odborníky v zádech.

"V Mnichově jsem si rozšířil vědomosti o mentálním koučinku. Koučink je v první řadě pozitivní ovlivňování, předávání emoci tak, aby člověk byl mentálně silnější a výkonnější. Ke každému cíli vede nějaká linie, a my se musíme starat o to, aby se ta čára dělala. Chci motivovat, inspirovat, naznačovat cestu. Prostě si chci splnit svoje sny a dát sílu všem, kteří se chtějí změnit. Jde o povýšení našich fyzických a psychických možností. Opravdová změna celku je jen změna jedince," doplňuje zpěvák.

Svoji cestu umocnil použitím run, kterým se přičítá velký význam. Ságy praví, že díky nim lze dosáhnout vyššího vědění, o které se nyní Landa snaží. "Runa je pro mě faktor, který do obyčejného koučinku vnáší umění. Používám je jako symbol, abych extrému ovládl své podvědomí. Je to jako šuplíček na konkrétní emoci," objasňuje.

Jednu z run ostatně uplatnil i na své cestě po jihu Ameriky. Právě tady se rozhodl pro nebezpečný tanec se žraloky. V jedné ze svých disciplín chtěl demonstrovat, že strach lze pomocí různých technik ovládnout. "Nechci být jen dobrý mentální kouč, chci své cíle podložit činy," zdůrazňuje. "Spousta lidí čeká na vůdce, na prostředníka, který za ně na sebe všechno vezme a vyřeší. Ale to k opravdové kvalitě určitě nepovede."

Daniel Landa využívá k větší síle runy - má je stále na sobě.

"Mentální trénink je jedna z nejvíc fascinujících prací, jaké si lze představit. Co se stane, když jsou lidé najednou schopni překonávat překážky, nechat za sebou zábrany, aby náhle dosáhli cílů, které měly za naprosto nemožné," tvrdí mentální kouč Olf Stoiber, za nímž Daniel Landa jezdí do Berlína.

Po tanci se žraloky je nyní před zpěvákem další velká výzva - červnový zápas v thajském boxu. Proti Landovi se postaví Riku Immonen z Finska. Zpěvák sbíral síly přímo v Thajsku, kde podstoupil velmi intenzivní trénink. Věří, že i v této disciplíně uspěje.

Thajský box je jeden z nejtvrdších bojových sportů vůbec. V zápasech, které jsou na pět kol po třech minutách, se používají údery rukou, loktů, kolen a nohou. Na rozdíl od jiných sportů je thajský box plnokontaktní, mimo hlavy a těla se útoky vedou také na nohy, povoleny jsou i různé strhy, shozy a typické úchyty v klinči. Bojovníci nastupují k zápasu bosí, vybaveni jen několika chrániči.