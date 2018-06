Daniel Landa byl v klášteře

Landovi svoji dceru zapsali do běžné základní školy bez speciálního zaměření, i když kromě češtiny ovládá i němčinu a umí trochu psát, číst i počítat. „V případě nějakých výraznějších problémů bychom volili jinou školu, zatím ale ať si zvyká tam, kde všichni ostatní,“ říká Landa a přiznává, že pokud bude dcera v učení po něm, bude z ní průměrná školačka.

Roční dvojčata Roxana a Rozálie se zatím projevují jen prvními krůčky a slovy. „Roxanino první slovo bylo táta, což by mě mohlo těšit, kdyby tak neříkala všemu, a Rozálie řekla něco jako bla bla,“ odkrývá své otcovské radosti Daniel Landa, který čtyři ženy v domě prý zvládá v naprosté pohodě a v žádném případě nelituje toho, že ze tří dětí není ani jedno kluk. „Co Bůh nadělil, to spravuju,“ říká a je vidět, že to myslí vážně.

Stejně jako členství a činnost v řádu Ordo Lumen Templi, který letos založil a pomocí něhož hodlá odkrývat a nacházet v sobě dobro a sílu. Nejen proto se před pár dny uchýlil na týden do kláštera, kde měl prý ty nejlepší podmínky pro rozjímání a meditování. Potřeboval také pár dní klidu v souvislosti s prací na neofolkovém muzikálu nazvaném Tajemství, jehož premiéra je naplánována na začátek března příštího roku a na který se prý dá doma s dětmi těžko soustředit.

„Nenechal jsem se ničím rozptylovat, jen jsem každý večer volal domů, jestli je všechno v pořádku. A díky tomu jsem udělal přesně to, co jsem chtěl, takže to účel splnilo. Poměrně složitý příběh, ve kterém jde o hru a tajemství, už je téměř hotový, jen ho musím osadit hudbou a dialogy. Rodí se těžko, protože na něj není moc času. Do práce na desce Neofolk, DVD z koncertu Večer z písní Karla Kryla a příprav televizního záznamu z koncertu v České televizi navíc přišla zlomenina obratle, kterou jsem si způsobil při bojovém sportu, a tím se mi všechno o měsíc posunulo,“ vypráví.

Landa je už zase fit a chystá se příští víkend do Vyškova na mistrovství republiky v rallyesprintu. „Ve své kategorii jsem momentálně třetí, tak bych se chtěl ještě posunout někam dopředu. Závodů je jenom sedm za rok, což je relativně málo, tak musím trénink dohánět určitou koncentrací a meditací. To mi dost pomáhá. I tohle souvisí s mým pobytem v klášteře. Je to totiž zvláštní druh koncentrace, skoro čarování. A právě v klášteře jsou ještě síly, o kterých většina lidí nemá ani potuchy a je dobré je poznat.“