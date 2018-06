VIDEO: Hůlka se vrátil do role Draculy, sledovala ho bývalá přítelkyně

„Hrozně jsem to prožívala. Pohybová paměť ve mně zůstala a já jsem si to s nimi užívala. Věděla jsem, kdy co přijde, a kdybych se nestyděla, tak bych se hýbala víc v těch sedadlech. Ale to by nebylo úplně v pořádku,“ řekla Šeďová-Dudová.

„Moc ráda na to vzpomínám. Bylo to krásné období. Prožívala jsem krásné období. A asi druhou lásku,“ dodala s úsměvem.

Do svých původních rolí se vrátili i Dan Hůlka a Leona Machálková. Po premiéře měl představitel Draculy smíšené pocity.

„Po premiéře jsou vždy krásné pocity, když se to povede, protože se porodí nové představení. Zvlášť pro mě. Je to představení, které je mému srdci nejbližší, tak mám radost, že se to zase hraje,“ řekl Hůlka.

„Ale vzpomínky jsou smutné, protože spousta lidí je mrtvých,“ připomněl zpěvák, že nežijí autoři Karel Svoboda a Zdeněk Borovec ani choreograf Richard Hes.

Do muzikálu se vrátil i Richard Genzer, který tu před dvaceti lety vystupoval coby profesionální tanečník skupiny Uno. „Já jsem se tam tak nějak motal do hudby,“ řekl. Jeho tanec diváky pobavil a sklidil také největší ovace.

Mnozí diváci měli šanci srovnat původní verzi s tou současnou a zklamaní nebyli. „Bylo mi patnáct let a byl to první muzikál, který jsem viděl společně s Jesus Christ Superstar. A musím říct, že se mi to teď líbilo ještě víc, protože tehdy jsem některé věci ještě úplně nechápal,“ řekl Václav Noid Bárta.

„Když jsem to poslouchal po těch dvaceti letech, tak jsem si uvědomil, že mě ty písničky inspirovaly k některým mým písničkám,“ dodal.