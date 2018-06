Hůlka je zase fit: skončil s dietou, točí desku a zřejmě má i lásku

„Už je to přes dva roky, co jsem skončil v nemocnici. Dva roky jsem držel hodně přísnou dietu, teď už nemusím. Můžu jíst skoro cokoli. Nepiju, můžu si dát jen trochu piva nebo vína, ale tvrdý alkohol vůbec a musím říct, že je mi teď dobře," řekl Hůlka.

Na období v nemocnici vzpomíná nerad. Zažíval pocity beznaděje, kdy s pohledem do stropu čekal na smrt. „Bylo to nejhorší, co jsem kdy zažil. Když tam člověk leží se spoustou hadiček, špatně dýchá, takže má respirátor, a čumí do toho stropu. Já ten strop nezapomenu nikdy, znám každou spáru. A když tam čekáte, kdy zemřete, tak to je opravdu hnus, který nikomu nepřeju," vzpomíná zpěvák.

Na jednotce intenzivní péče strávil tehdy tři týdny a z pěti pacientů se stejnou diagnózou tři zemřeli. Hůlka přežil a snaží se žít znovu normálně. „Kdyby se z toho člověk úplně podělal, tak by nežil, ale jen přežíval. Já se snažím normálně žít s tím, že jsem tu nemoc překonal. Nechci podřídit celý život tomu, že jsem měl nějakou nemoc," říká a pouští se znovu do práce.

„Po deseti letech točím desku. Dosud jsem neviděl důvod, proč bych ji točil, ale ten čas dozrál. Setkávám se hodně s Petrem Jandou, který mě zná od kočárku. Tak jsem ho poprosil o písničky i o to, jestli by mi tu desku neprodukoval. On na to kývl, napsal tři písničky, jednu už jsme natočili jako singl a do konce prázdnin by se měla objevit," prozradil Hůlka na soustředění finalistů soutěže Muž roku, kde se objevil v podstatě omylem.

"Mě pozvali kamarádi, že mám přijet, že uděláme táborák a až tady jsem zjistil, že je to mužská miss. Abych pravdu řekl, tak to nechápu. Já bych se nikdy nepřihlásil do soutěže krásy,“ řekl zpěvák, který se od soutěžících mladíků vizáží výrazně lišil. Se svou dlouhou hřívou, plnovousem a vysokou statnou figurou je ale i on sám idolem některých žen.

„Občas mi to někdo řekne a já si o tom myslím svoje. Nejsem obluzený, že bych si říkal, že jsem úžasný idol žen a že tak každou dostanu. Tak to necítím,“ říká k tomu Hůlka.

Jestli nějakou ženu aktuálně dostal, ale prozradit nechtěl. Naznačil ovšem, že nedostatkem lásky netrpí. „Láska je super, ale to už je za tou červenou hranicí soukromí, o kterém nemluvím," řekl Hůlka. Na přímý dotaz, jestli lásku má, pak odpověděl: „Možná.“