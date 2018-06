Seznámení s přítelkyní byla svým způsobem náhoda, říká Hůlka

Po prázdninách se na vás hrne jeden muzikál za druhým, jak o sebe pečujete, co se týče hlasivek?

Hlasivky mi naštěstí pánbůh nadělil pevný, takže o ty já zase tolik pečovat nemusím. Horší to bylo s ostatním. Nejvíce mi dala zabrat slinivka a pak kýla. Už jsem se dal dohromady natolik, že fyzička je stejná jako předtím. Naskočil jsem do muzikálů a nyní se těším na nový muzikál Sibyla, kde ztvárním krále Šalamouna.

A co „smrtelná“ nemoc mužů, zvaná rýmička. Tou trpíte taky někdy?

Určitě. Ta mě taky nemine. Dokonce jsem si na internetu našel nějakou studii, že u mužů je skutečně rýma daleko horší než u žen. Je to prostě jiná nemoc a dá se na ní i umřít. Takže rýmička, ze které si všechny ženský dělají srandu, tak zas až tak k smíchu není, alespoň podle toho, co jsem si přečetl.

Vy jste původně chtěl rekonstruovat dům v Jevanech. Nakonec jste ho ale rozhodl zbourat a postavit nový. Už jste se nastěhoval do karavanu na zahradě?

Ještě ne. Dáváme ho dohromady, protože tam není elektřina, voda, odpad. Pak naběhne uklízecí firma, která provizorní příbytek vydezinfikuje, a pak se tam bude dát bydlet. Je to v podstatě tři plus jedna v lese a já se tam cítím jako v pohádce.

Máte novou přítelkyni. Předpokládám, že plánujete zbudovat i pokojíček či dva.

To ano. Rodinu plánuji už docela dlouho, ale zatím nebylo s kým si ji pořídit. Pokud by rodina přišla dřív, i v tom mobilním domě se myslí na pokojíček, zatím je tam ložnice pro hosty.

Daniel Hůlka

O přítelkyni jste se mi už zmínil, když jste byl velmi čerstvě zamilován. Prozradíte už, o koho jde?

Rád bych, ale neprozradím. Naše soukromí si chci skutečně tentokrát chránit. Nechci ji zbytečně medializovat, protože akorát z toho bude mít problémy, špatně to dopadne, protože lidi jsou závistivý. Vždycky jsem svou lásku radostně rozkřikoval do světa a čekal jsem, jak mi to budou všichni přát a jak budou mít radost se mnou a houby, úplně naopak. Přišla akorát závist a zloba. Teď si tu lásku schováváme jenom pro sebe.

Ani se nepodělíte o to, jak jste se seznámili? Jestli to byla třeba náhoda?

Seznámení s přítelkyní svým způsobem byla náhoda, ale víc vám k tomu nepovím.