Hůlka šel o prázdninách pod kudlu. Vyzpíval si kýlu

Jaké jste měl prázdniny?

Musím říct, že krásné. Strávili jsem nejdříve tři týdny v Řecku, kde mám kamaráda. Bydleli jsme na místě, kam jezdí na dovolenou Řekové a nejsou tam turisté. Klid a prázdné pláže, to je pro mě prázdninový ráj. Měl jsem s sebou svého psa Timíka. To je teď můj životní partner. Jinak ještě s kamarádem Lubošem Brabcem letíme na Korfu, kde na nás čeká plachetnice a poplujeme tam, kam nás vítr zavane. Sice to je jen na týden, ale nevadí, i tak to stojí za to.

Timíka si berete taky?

Ten nepoletí. Do letadla bych ho musel uspat, a to nechci. Zatím ještě letadlem neletěl. Ale užili jsme si spolu na Šumavě. Mám tam u kamaráda ustájenou kobylku. Když byla největší horka, odjeli jsme do Krušných hor, kde nám bylo dobře. Rád chodím, takže jsme vyráželi na výlety na Klínovec a tak. Timík se naučil jezdit na lanovce. Krásný zážitek mám i z moravskoslezského pomezí, kde jsem letěl balonem. V malých letadlech mám nalétáno hodně, ale balon byl pro mě premiéra. Musím říct, že je to nádhera. Měli jsme úžasného pilota, který skvěle pilotoval. Takže mám s Timíkem prázdniny plné zážitků.

Zmínil jste se, že vlastníte koně. Jste tedy koňák?

Nejsem žádný ultra super jezdec, ale rád se svezu.

Daniel Hůlka

Ale vy jste si o prázdninách užil i v nemocnici, co se stalo?

Šel jsem na kontrolu a můj kamarád, doktor Pavel Ditl, který mě tenkrát zachránil a včas mi diagnostikoval zánět slinivky, mi řekl, že mám pupeční kýlu. Takže si o prázdninách ještě do mě řízl. Bylo to docela dobře naplánované, jelikož jsem po operaci nesměl šest týdnů zpívat, což mi o prázdninách nijak nevadilo. Paradoxní na tom je, že jsem si kýlu vyzpíval.

Vím, že jste v mládí byl vrcholový sportovec, jak se nyní udržujete v kondici?

To je pravda. Ve volejbalu jsem dokonce mistr republiky a hrál jsem v reprezentaci. Dvanáct tréninků týdně se podepsalo především na mých zádech. Teď už se raději v kondici udržuji dlouhými procházkami, jízdou na kole či na koni, lyžováním a volejbal hraji s kamarády jen rekreačně. Jinak Dracula je skvělý na udržení kondičky. Tato role pro mne hodně znamená, začínal jsem s ní. Návrat Draculy na prkna, co znamenají svět, a krásné reakce lidí je to nejhezčí, co jsem kdy v životě zažil.

Je i návrat Draculy důvod, že vypadáte v poslední době opravdu dobře?

Možná ano. Každopádně se cítím dobře a zdravý člověk vyzařuje pozitivní energii. Je to i díky tomu, co jím. Snažím se do jídelníčku zařadit ryby, maso, zeleninu, ale občas i zhřeším a dám si i kachnu. Ale mám velkou zátěž a fyzickou aktivitu na jevišti, což mi pak pomůže dobře spalovat.

Daniel Hůlka

Pokud se nepletu, v posledních letech je vaší velkou vášní především moře.

Před pár lety jsem se zamiloval do námořního jachtingu, jezdím jak rekreačně, tak závodně a je to docela makačka. Regaty, co jezdíme, jsou většinou v Chorvatsku nebo v Řecku. Moře je pro mě úplně nejlepší lék. Když vlezu na loď a vypluju na širé moře, cítím, jak mi z hlavy jde všechno pryč. Stačí pár dnů a cítím se skvěle.

Prozradil jste nám něco o kamarádech, sportu a pejskovi, ale co nějaká láska? Jste zamilovaný?

Ano, láska se objevila, ale nechi o tom hovořit. Je to naše soukromí, které si chceme pečlivě střežit.

Čeká vás ještě nějaký odpočinek, nebo už budete teď pilně pracovat?

Mně prázdniny končí až v půlce září, pak se začíná od 18. hrát Dracula jak v divadle, tak v halách. Jde o šňůru po Čechách, Moravě a Slovensku. Už před prázdninami jsme odehráli představení v amfiteátru Pezinok. Jde o jakousi poctu autorům ke 20. výročí od premiéry Draculy. Potom mě čeká Kleopatra a možná Angelika, kde mi Oldřich Lichtenberg nabídl roli. Hlavně mám hodně vlastních koncertů, takže práce je naštěstí dost.

A co deska? Vím, že už máte dokonce nafocené krásné fotky od Lenky Hatašové.

Deska se ještě řeší a vypadá to, že bude příští rok.