Daniel Hůlka nemůže skoro chodit, zranil se při derniéře Draculy

"Nějak jsem na jevišti blbě došlápl a narazil jsem si nohu, bolí to jak čert, ale snad to nebude nic vážného. Je to už několikáté zranění v Divadle Hybernia, nevím, jak si to vyložit, ale snad už bylo poslední," řekl iDNES.cz Daniel Hůlka.

Paradoxem je, že si derniéru úspěšného muzikálu chtěl užít v poklidu především kvůli tomu, že je to projekt, který ho vynesl do hudebních výšin tuzemské populární hudby.

Poprvé se Dracula začal hrát v roce 1995, návratu se dočkal až v roce 2009, podobně jako samotný Hůlka, který před comebackem zápasil s profesním vyhořením, díky němuž nabral neuvěřitelných 25 kilo.

Daniel Hůlka se naposledy líčí na Draculu.

"Pro mě je Dracula opravdu srdeční záležitost. Vždycky říkám, že já jsem Draculovo dítě a Dracula je trošku i moje dítě. Až na to zranění se mi na derniéře hrálo úplně skvěle, protože jsem se na to hrozně těšil. A také protože jsem dlouho nehrál. Měl jsem i jiné zdravotní problémy, otrávil jsem se rybou, tak jsem se moc těšil, že si konečně zahraju. Představení jsem pak odkulhal, ale naštěstí je to jenom natažený sval, takže to dobře dopadlo. Věřím, že to není naposledy, co hraju Draculu," dodal zpěvák.

Těsně před svými narozeninami, které slaví v Den dětí, tedy 1. června, svíral ruce pouze nad rodinným životem. Ve svých 43 letech se netají tím, že by už chtěl rodinu. Zatím ale s ní vyčkává.

"Můj rodinný život vypadá tak, že jsem sám, tu pravou stále hledám. Samozřejmě si říkám, že už bych ty děti měl mít, věk na to mám, ale na druhou stranu beru život tak, jak plyne, vím, že s tím nic neudělám. Ale těším se, až ta chvíle spokojeného rodinného života přijde," uzavírá Daniel Hůlka.