VIDEO: Hůlka gratuloval Zemanovi hymnou, zpíval ji ve volebním štábu

"Mám upřímně velkou radost, našeho pana prezidenta znám osobně a mám ho rád. Z jeho vítězství mám radost i jako občan, protože si myslím, že je to velká výhra i pro naši republiku," řekl iDNES.cz Daniel Hůlka krátce poté, co bylo jasné, že na Hrad zamíří právě Miloš Zeman.

Státní hymnu zazpíval o několik minut později přímo ve volebním štábu svého favorita. A to rovnou před zraky všech přítomných novinářů i televizních kamer, které dění přenášely živě.



Miloš Zeman s Jiřinou Bohdalovou a dcerou Kateřinou oslavují vítězství v prezidentských volbách. (26. ledna 2013)

"Danovi se zpívalo báječně, není nad to zazpívat si hezky česky. Hned od počátku věřil, že se prezidentem stane právě Miloš Zeman. A je to vůbec poprvé, co nějakého politika podpořil. A s chutí zazpívá panu prezidentovi i na inauguraci," upřesnil pro iDNES.cz zpěvákův manažer Martin Svoboda.

Daniel Hůlka vyjádřil podporu Miloši Zemanovi už před dvěma měsíci, kdy ho osobně i s dcerou Kateřinou pozval na svůj koncert.

Nově zvolenou hlavu státu podporovali i další umělci, mimo jiné herci Jiřina Bohdalová a Martin Dejdar, režisér Filip Renč či muzikant Felix Slováček.