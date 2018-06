Daniel Hůlka měl nehodu, zrušil kvůli ní vystoupení v televizi

"Byla to drobná nehoda při zkratce. Spadl čumákem do příkopu a praštil se do nosu," řekl Revue iDNES.cz manažer zpěváka Martin Svoboda.

"Snažil se vyhnout zácpě. Tam je možnost jet po lesních cestách a přitom sjel do příkopu. Škoda na autě není veliká," upřesnil Svoboda.

Hůlka byl ošetřen, jeho zdravotní stav je podle jeho manažera nyní dobrý. V televizní show, kde měl po dlouhé době poprvé živě vystoupit před kamerou, se ovšem neukáže.

"Zpěvák dnes kolem 11. hodiny TV Barrandov vzkázal, že s automobilem skončil v příkopě a nemůže se na natáčení dostavit. Hůlka měl zpívat hit devadesátých let Dívám se dívám společně se svou někdejší partnerkou Lenkou Novou. Zaskočí za něj muzikálový zpěvák Marián Vojtko," řekl šéf televize Barrandov Janis Sidovský.