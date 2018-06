Daniel Hůlka málem přišel o hlas, zachránil ho profesor Klezla

Zpěvákův hlas totiž ohrozila zákeřná viróza, která se mu rozšířila od střev přes všechny orgány až po hlasivky. Neštěstí předešel správným odhadem Eduard Klezla, který během sobotní zkoušky poznal, že s Hůlkovým hlasem není něco v pořádku a poslal ho k doktorovi. Na večerním představení ho pak zaskočil kolega Marián Vojtko, kterému je nyní Hůlka podle svých slov velice vděčný.

"Včera jsem se šel rozezpívat k panu profesorovi Klezlovi a zjistili jsme, že to prostě nejde. Pan profesor řekl ,Ne, dneska zpívat nebudete, ublížil byste si´. U paní primářky Vydrové jsem pak zjistil, že mi pan Klezla zachránil hlasivky, protože jsem dostal nějakou virózu. Ale kdybych včera zpíval, tak bych už pak možná nezpíval nikdy," vylíčil celou situaci sám Hůlka.

Staronový Dracula tak mohl v neděli vystoupit ve svém tisícím představení, které doprovázela řada překvapení. Na pódiu se totiž nečekaně vystřídaly v roli Loraine hned dvě zpěvačky, plánovaná Leona Machálková a neplánovaná Monika Absolonová, která kvůli tomu přiletěla ráno z Košic, kde večer předtím hrála dvě představení Kleopatry. Hůlku celá situace i následná oslava tak dojala, že dokonce uronil pár slz.

Zdravotní problémy jiného rázu trápily zpěváka už v minulosti. Tenkrát mu pomohla jeho bývalá žena Libuška Vojtková, za což jí při nedělním představení veřejně poděkoval. "Hrál jsem v sedmi divadlech, v devíti inscenacích současně a fakt jsem ten organismus přetáhl. Doktoři se mi snažili pomoct, ale nešlo to, takže mi jen dávali prášky. Pak prostě přišel okamžik, kdy jsem všechny prášky vysadil, přestal jsem pít, kouřit a jíst a bylo mi fakt špatně. V tu chvíli tu ale byla Libuška, která měla sama svých problémů dost, ale když jsem se potřeboval o někoho opřít, tak tam byla. Nebýt jí, tak tu dneska nejsem," odhalil Hůlka podstatnou část ze svého soukromí.

Sama Vojtková v minulosti přiznala, že s Hůlkou po rozvodu neměli dobrý vztah. Po svatbě s Vojtkem dokonce tanečnice tvrdila, že je ráda, že se zbavila Hůlkova příjmení. Poté, co zpěvákovi pomohla z problémů a k návratu do Draculy, stali se z nich výborní přátelé. Láska v tom ale podle Hůlky není. "Vrátit se k sobě nemůžeme. Tak to ten život dal a já jsem hrozně vděčný, že teď mezi sebou máme tak dobrý vztah," přiznal Hůlka.