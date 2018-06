Daniel Hůlka je v nemocnici, podstoupil operaci slinivky

Třiačtyřicetiletý Hůlka si podle svého manažera tři roky myslel, že má problémy se žlučníkem a řešení už delší dobu odkládal. Nakonec se ale ukázalo, že jde o slinivku.

"Naštěstí jsem ho do nemocnice odvezl včas. Leží na jednotce intenzivní péče a má tam přísný režim. Jsem jediný, který za ním může jít, abych ho podpořil i jako kamarád," prozradil Svoboda, podle něhož je zpěvák na tom už lépe.

Daniel Hůlka v roli Javerta v muzikálu Bídníci

"Daniel Hůlka je po operaci slinivky, už jsme s ním mluvili a je v pořádku," doplnila pro Revue iDNES.cz i PR manažerka muzikálu Bídníci, v němž Hůlka hraje Javerta. "Celý tým Bídníků drží Danovi palce a doufáme, že se brzy vrátí do představení, o který je velký zájem."

"Výsledky se každý den zlepšují. Přestože je ta prognóza neurčitá, Daniel by se do práce rád vrátil co nejdříve, ale bude to trvat týdny, možná měsíce, než začne s rehabilitací," dodal manažer.